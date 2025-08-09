Эта встреча обещает положить конец продолжающемуся конфликту на Украине, указал официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 августа. /ТАСС/. Индия приветствует договоренность России и США о встрече лидеров двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, которая может положить конец конфликту на Украине и открыть путь к миру. Об этом говорится в заявлении официального представителя индийского МИД Рандхира Джайсвала.

"Индия приветствует достигнутую между Соединенными Штатами и Российской Федерацией договоренность о проведении встречи на Аляске 15 августа 2025 года", - отметил он. "Эта встреча обещает положить конец продолжающемуся конфликту на Украине и открыть перспективы для установления мира", - подчеркнул дипломат.

По его словам, премьер-министр республики Нарендра Моди неоднократно заявлял, что "сейчас не время для войн". "Поэтому Индия одобряет предстоящую встречу на высшем уровне и готова поддержать эти усилия", - заключил Джайсвал.

Трамп ранее сообщил, что рассчитывает на встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения переговоров подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков.