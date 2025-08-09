Президент Франции объяснил это тем, что "речь идет о собственной безопасности" европейских стран

ПАРИЖ, 9 августа. /ТАСС/. Европа должна активно участвовать в процессе урегулирования украинского конфликта. Такое мнение высказал президент Франции Эмманюэль Макрон после телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и Владимиром Зеленским.

"Будущее Украины не может решаться без самих украинцев, - написал французский лидер в X. - Европейцы также непременно будут частью решения, поскольку речь идет об их собственной безопасности".

Макрон также добавил, что Париж, Берлин и Лондон "полны решимости продолжать поддержку Украины", опираясь на работу, проделанную в рамках так называемой коалиции желающих.

Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что рассчитывает провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным в американском штате Аляска 15 августа. Затем дату и место проведения этих переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, Путин и Трамп, "несомненно, сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса". Как подчеркнул Ушаков, Кремль ожидает, что следующая после переговоров на Аляске встреча двух лидеров пройдет на российской территории.