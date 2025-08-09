По данным газеты, Великобритания, Германия и Франция поставили цель "провести вместе с Украиной общую красную линию" для потенциальных переговоров

НЬЮ-ЙОРК, 9 августа. /ТАСС/. Европейские страны и власти в Киеве представили собственное предложение по урегулированию конфликта на Украине к предстоящим переговорам президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа.

Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По их словам, в разработке плана приняли участие правительства Великобритании, Германии и Франции, поставив цель "провести вместе с Украиной общую красную линию" для потенциальных переговоров.

Как отмечает издание, инициатива включает требование о прекращении огня "до любых дальнейших шагов", обмен территориями "на взаимной основе", что подразумевает вывод войск из регионов со стороны как Украины, так и РФ, и гарантии безопасности для Киева на случай территориальных уступок, которые могут быть увязаны с возможным членством в НАТО.

Европейские чиновники сообщили WSJ, что план был представлен вице-президенту США Джей Ди Вэнсу, госсекретарю Марко Рубио и спецпосланникам Трампа Киту Келлогу и Стивену Уиткоффу.

Ранее американский президент сообщил, что рассчитывает на встречу с российским коллегой на Аляске 15 августа. Затем планы проведения переговоров подтвердил помощник лидера РФ Юрий Ушаков. По его словам, Путин и Трамп, "несомненно, сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса". Кремль ожидает, что следующая встреча двух президентов пройдет на российской территории, подчеркнул Ушаков.