NYT: европейские лидеры боятся оказаться в стороне от переговоров по Украине

Страны Европы также добиваются и своего участия в переговорном процессе, отмечает газета

НЬЮ-ЙОРК, 9 августа. /ТАСС/. Лидеры европейских стран опасаются, что президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп могут прийти к соглашению по урегулированию конфликта на Украине без участия Евросоюза. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По их словам, европейские чиновники пытаются убедить Трампа, что Украина должна присутствовать за столом переговоров, и хотят, чтобы он услышал их мнение до запланированной на 15 августа встречи американского и российского лидеров.

Европейские страны также добиваются и своего участия в переговорном процессе, но, как отмечает газета, это считается маловероятным.

Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что рассчитывает провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения переговоров подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, Путин и Трамп, "несомненно, сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса". Кремль ожидает, что следующая встреча Путина и Трампа пройдет на российской территории, подчеркнул Ушаков. 

