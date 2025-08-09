Выбор места для предстоящей встречи президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа отражает намерение двух стран прекратить конфронтацию, подчеркнул замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба "Валдай"

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Проведение предстоящей встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске подчеркивает намерение обеих стран качественно изменить двусторонние отношения, прекратить конфронтацию между Вашингтоном и Москвой. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба "Валдай" Дмитрий Суслов.

Специалист обратил внимание на то, что Аляска - это наиболее близко расположенный к России штат США. "И выбор Аляски как раз призван подчеркнуть двусторонний характер российско-американского саммита, той повестки дня, которая будет обсуждаться, и двусторонний характер тех решений, которые будут приниматься, в том числе по украинской проблематике", - добавил он.

"Надо подчеркнуть, что это будет полноформатный саммит. И проведение полноформатного саммита на территории одной из стран, даже не на территории третьей страны, а на территории одной из стран, подчеркивает качественное изменение российско-американских отношений. Или, по крайней мере, подчеркивает намерение обеих сторон качественно изменить российско-американские отношения, прекратить ту гибридную войну, которая имела место с прихода [к власти в США Джо] Байдена, и даже прекратить ту конфронтацию, которая имела место еще с обамовских времен", - отметил эксперт.

По его словам, проведение саммита на Аляске является свидетельством намерения сторон преодолеть "[накопившийся] негативный "багаж" и вывести российско-американские отношения на качественно новый уровень".

"Аляска подчеркивает именно двусторонний характер российско-американского саммита и [возможного] российско-американского плана по украинскому урегулированию, потому что [находится] максимально далеко от Европы и от Украины и максимально близка к России", - отметил эксперт.

Украинское урегулирование

По словам Суслова, важно отметить, что место проведения саммита призвано подчеркнуть именно двусторонний характер обсуждения мирного урегулирования по Украине. "Что именно Россия и США в двустороннем формате на уровне двух президентов ведут переговоры и принимают решения по мирному урегулированию на Украине, без участия [Владимира] Зеленского и без участия европейцев. Европейцев и Зеленского ставят в известность, в лучшем случае с ними консультируются, но они не являются участниками переговорного процесса", - добавил аналитик.

Суслов отметил, что его ожидания от предстоящей встречи на Аляске "умеренно положительные". Вместе с тем, он не исключил, что Европа и Зеленский могут сделать "все для того, чтобы сорвать возможность проведения этого саммита".

Арктическое измерение

Кроме того, отметил Суслов, место проведения будущего саммита во многом связано с той повесткой, которая будет обсуждаться помимо Украины. "И это, конечно же, Арктика и возможности российско-американского сотрудничества в Арктике, возможности экономического взаимодействия России и США, которые имеют очень четкое арктическое измерение", - отметил он.

По его словам, также могут обсуждаться вопросы "регулирования соперничества" России и Соединенных Штатов в Арктике. "Потому что Арктика одновременно является и регионом, где наиболее высок потенциал сотрудничества РФ и США, но также является и регионом, где имеет место активное и усиливающееся соперничество России и США ", - добавил он.

Вопросы стратегической стабильности

Специалист считает, что на встрече может обсуждаться и проблематика контроля над вооружениями. "В следующем году истекает договор СНВ-3. Понятное дело, что мы не договоримся о полноформатном договоре, условно СНВ-4, за оставшееся время, но нужно уже сейчас говорить о том, как жить без договора СНВ-3 и обеспечивать определенную предсказуемость, и избегать неконтролируемой гонки вооружений в условиях, когда отсутствуют юридические ограничители", - пояснил аналитик.

Кроме того, эксперт обратил внимание на недавнюю констатацию российской стороной исчезновения условий для сохранения одностороннего моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности. "Это тоже создает повестку дня для российско-американских переговоров, потому что Соединенные Штаты собираются размещать и в Европе, и в Азии ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования, - добавил он. - Это повышает риски ядерной войны и вообще, в принципе, резко понижает стратегическую стабильность и одновременно создает повестку дня для российско-американских переговоров. Поэтому это, мне кажется, тоже будет обсуждаться".

Ближневосточные дела

По словам специалиста, не исключено также, что будет затронута проблематика Ближнего Востока. "Тем более мы видим, что пока переговоры Соединенных Штатов с Ираном ни к чему не привели, проблема обогащения урана на иранской территории не решена. И здесь, вероятно, удастся как-то приблизиться к решению с учетом сотрудничества с Россией, с учетом того, что Россия будет играть какую-то роль в реализации новой потенциальной иранской ядерной сделки, за которую, кстати, выступают все ключевые страны Ближнего Востока, за исключением Израиля", - отметил он.

Встреча президентов РФ и США, как ожидается, пройдет на Аляске 15 августа.