Посол в отставке Фриман: США, возможно, начали понимать доводы РФ по Украине

Есть надежда, что реалии вынудят президента США Дональда Трампа понять, из-за чего возник конфликт на Украине, добавил отставной кадровый американский дипломат

ВАШИНГТОН, 10 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты, возможно, начали воспринимать доводы России, касающиеся первопричин конфликта на Украине и принципов его урегулирования. Такое мнение высказал в субботу в беседе с корреспондентом ТАСС отставной кадровый американский дипломат, бывший посол в Саудовской Аравии и временный поверенный в делах США в Китае и Таиланде Чарльз Фриман.

Комментируя планы проведения 15 августа в штате Аляска личной встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, он выразил надежду на то, что Вашингтон теперь лучше понимает позиции Москвы, касающиеся украинского кризиса. "Надеюсь, президент Трамп, воодушевленный перспективой проведения саммита, сможет наконец понять, что имеет в виду президент Путин, когда подчеркивает необходимость устранить первопричины войны. Прекращение огня может быть частью итога, выработанного путем переговоров. Однако оно не способно быть самостоятельным конечным результатом", - сказал Фриман.

Он на протяжении нескольких последних десятков лет возглавляет одну из вашингтонских консалтинговых компаний, а также периодически появляется на страницах англоязычной печати как внешнеполитический аналитик. Фриман занимал в свое время ответственные посты в центральных аппаратах Госдепартамента США и Пентагона. В 1993-1994 годах он был помощником министра обороны США по делам международной безопасности.

"Складывается впечатление, что американская сторона теперь по крайней мере начала слушать российскую сторону, а также понимать, что для завершения войны должна обсуждать вопросы, поставленные Россией в декабре 2021 года в требовании о переговорах [с Западом]", - убежден бывший госслужащий США высокого ранга.

"Высказывания госсекретаря США [Марко] Рубио о том, что недавние переговоры [в Москве американского спецпосланника Стива] Уиткоффа с президентом Путиным прояснили российскую позицию, я воспринимаю как свидетельство именно такого прогресса в восприятии администрацией Трампа предварительных условий мира. Кажется, президент Трамп сейчас понимает, что на Украине не может быть прекращения огня, пока для этого не будет выработан путем переговоров надлежащий контекст", - заявил Фриман. Кроме того, он прогнозирует, что предстоящий на Аляске саммит "увеличит эго Трампа". Есть надежда, что реалии вынудят Трампа понять, из-за чего возник конфликт на Украине, добавил Фриман.

Трамп сообщил в пятницу, что рассчитывает провести встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения этих переговоров подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков. По его свидетельству, Путин и Трамп сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Кремль ожидает, что следующая встреча Путина и Трампа пройдет на российской территории, подчеркнул Ушаков.