Лидер французской партии "Патриоты" отметил, что президент Франции Эмманюэль Макрон и "гарпии воинственного европеизма" опубликовали заявление против прямых мирных переговоров лидерами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным

ПАРИЖ, 10 августа. /ТАСС/. Декларация стран ЕС и Великобритании, в которой они призвали США к давлению на Россию, свидетельствует об их стремлении продолжать украинский конфликт. Такое мнение в X выразил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

"Ночью [президент Франции Эмманюэль] Макрон и все гарпии воинственного европеизма опубликовали совместное заявление против прямых мирных переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, - написал Филиппо. - Как и ожидалось, они в шоке от перспективы мира. Им нужна война - для их личной повестки и для того, чтобы наделить ЕС собственной армией".

Политик указал, что такая позиция совершенно неприемлема. "Их надо остановить. Срочно необходим выход Франции из Евросоюза", - подчеркнул лидер "Патриотов".

Ранее в совместной декларации глава Еврокомиссии и лидеры Германии, Франции, Италии, Польши, Финляндии и не входящей в ЕС Великобритании призвали Трампа вести переговоры с РФ "только в условиях перемирия" и "защищать жизненные интересы безопасности Украины и Европы". В заголовке документа прямо говорится, что он принят "в преддверии планируемой встречи президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина".

Трамп ранее сообщил, что рассчитывает провести встречу с Путиным в американском штате Аляска 15 августа. Затем дату и место проведения этих переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, Путин и Трамп, "несомненно, сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса". Как подчеркнул Ушаков, Кремль ожидает, что следующая после переговоров на Аляске встреча двух лидеров пройдет на российской территории.