Путин сообщил Рахмону о результатах переговорного процесса с США

Президент Таджикистана поддержал усилия по поиску политико-дипломатических путей урегулирования украинского кризиса

ДУШАНБЕ, 10 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном сообщил о результатах переговорного процесса между РФ и США. Об этом сообщила пресс-служба президента республики.

"Президент России сообщил об основных результатах переговорного процесса с США. Лидер нации [Эмомали Рахмон] выразил признательность за информацию и поддержал усилия по поиску политико-дипломатических путей урегулирования украинского кризиса", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента Таджикистана.

Отмечается, что стороны подчеркнули готовность к дальнейшим совместным мерам, направленным на развитие отношений стратегического партнерства между Таджикистаном и Россией. "Главы государств также обсудили график предстоящих встреч на высшем уровне как в двустороннем, так и многостороннем форматах", - добавила пресс-служба.

7 августа помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что РФ и США согласовали договоренность о встрече лидеров двух стран - Владимира Путина и Дональда Трампа - в ближайшие дни.

В тот же день Путин подтвердил подготовку встречи с Трампом, указав, что заинтересованность в ней обоюдная.

Заявления о готовящейся встрече были сделаны после визита спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа в Москву 6 августа, где его принял Путин. Беседа продолжалась около трех часов.