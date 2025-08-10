Папа Римский приветствовал подписание Ереваном и Баку декларации о мире

Понтифик напомнил об ответственности за решения, которые должны учитывать интересы народов

ВАТИКАН, 10 августа. /ТАСС/. Папа Римский Лев XIV в ходе традиционной воскресной проповеди приветствовал подписание Арменией и Азербайджаном декларации о мире.

"Продолжим молиться за окончание войн. <…> Поздравляю Армению и Азербайджан с тем, что они подписали совместную декларацию о мире. Надеюсь, что это послужит установлению прочного мира на Кавказе", - сказал понтифик. Он напомнил об ответственности за решения, которые должны учитывать интересы народов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян в пятницу по итогам трехсторонней встречи в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом подписали совместную декларацию. Она включает семь пунктов, которые подчеркивают стремление Баку и Еревана к миру, но не фиксируют его детали. В декларации отмечается, что стороны парафировали согласованный текст соглашения об установлении мира и восстановлении отношений между Азербайджаном и Арменией, а также будут прилагать усилия для его окончательной ратификации.