Премьер-министр Венгрии надеется, что европейские лидеры "не промахнутся"

БУДАПЕШТ, 10 августа. /ТАСС/. Лидеры стран Европы упустили возможность восстановить мир на Украине, но могут исправить свою ошибку, если поддержат усилия президента США Дональда Трампа на предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в связи с запланированным на 15 августа российско-американским саммитом на Аляске, где будет обсуждаться урегулирование украинского конфликта.

"Война или мир? Трамп хочет мира, поэтому в следующую пятницу проведет переговоры с Путиным. Теперь у европейских лидеров тоже появится шанс. Они упустили возможность [достижения] мира, но теперь могут исправить ситуацию. Им нужно сделать только одно - поддержать президента Трампа. Надеюсь, они не промахнутся", - написал Орбан в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Объясняя позицию Венгрии, он отметил, что ее интересам отвечают прекращение кровопролития на Украине, отмена западных санкций против России и восстановление нормального функционирования мировой экономики.

Ранее Орбан призвал лидеров ведущих европейских стран, в частности Франции и Германии, провести вслед за российско-американским саммитом встречу на высшем уровне между Россией и Европой и, если потребуется, отправиться для этого в Москву.