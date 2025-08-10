Эта инициатива последовала за интенсивными дипломатическими контактами на выходных, включая прошедшую 9 августа встречу вице-президента США Джей Ди Вэнса с главой МИД Великобритании Дэвидом Лэмми, указывает агентство

НЬЮ-ЙОРК, 10 августа. /ТАСС/. Европейские страны пытаются организовать переговоры с президентом США Дональдом Трампом до его запланированной встречи с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, европейские лидеры хотят провести разговор с Трампом до пятницы, когда должен состояться его саммит с Путиным. Эта инициатива последовала за интенсивными дипломатическими контактами на выходных, включая прошедшую в субботу встречу вице-президента США Джей Ди Вэнса с главой МИД Великобритании Дэвидом Лэмми. В воскресенье о переговорах были проинформированы послы государств - членов Евросоюза, а в понедельник состоится виртуальное совещание руководителей дипведомств стран сообщества.

Трамп ранее сообщил, что рассчитывает провести встречу с Путиным в американском штате Аляска 15 августа. Затем дату и место проведения этих переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, Путин и Трамп, "несомненно, сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса". Как подчеркнул Ушаков, Кремль ожидает, что следующая после переговоров на Аляске встреча двух лидеров пройдет на российской территории.