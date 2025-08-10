Президент США Дональд Трамп заявил о росте криминала в городе и назвал его грязным и непривлекательным

ВАШИНГТОН, 10 августа. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований (ФБР) направило до 120 своих сотрудников на помощь полиции Вашингтона в борьбе с криминалом в столице США. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По их информации, в патрулировании улиц задействованы агенты контрразведки, сотрудники отдела по борьбе с коррупцией и других подразделений бюро с минимальной подготовкой к несению службы на улицах города. Издание отмечает, что такое решение руководства ФБР отвлекает сотрудников бюро от их обычной работы.

"Показатели преступности растут, город становится грязным и менее привлекательным. Точно так же, как я позаботился о границе, где в прошлом месяце не было ни одного нелегала, я позабочусь и о нашей столице", - отметил президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

Ранее Трамп заявил о намерении очистить улицы Вашингтона от бездомных. Он пояснил, что Белый дом предоставит им места для проживания, но вдалеке от столицы. Трамп также опубликовал в Truth Social фотографии мусора на улицах Вашингтона и палаток бездомных в скверах и парках города.