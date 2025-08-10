Директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне назвал предстоящий саммит России и США в штате Аляска чрезвычайно позитивным шагом в верном направлении

ВАШИНГТОН, 11 августа. /ТАСС/. Планы проведения российско-американского саммита в штате Аляска могут свидетельствовать о том, что Москва и Вашингтон уже согласовали контуры договоренности по Украине. Такое мнение высказал 10 августа ТАСС директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессор Питер Кузник.

"Это чрезвычайно позитивный шаг в верном направлении, невзирая на все возражения со стороны [Владимира] Зеленского, [западной] "коалиции желающих", которая, кажется, желает воевать до последнего украинца, а также демократов и республиканцев в США", - сказал видный политолог и историк, комментируя объявление о том, что российский и американский президенты Владимир Путин и Дональд Трамп проведут 15 августа переговоры на Аляске. "Уже должны быть готовы по меньшей мере параметры сделки, иначе бы они (лидеры двух стран - прим. ТАСС), думаю, не проводили такую встречу. Провал встречи между Трампом и Путиным был бы достаточно катастрофическим", - заявил Кузник.

По его словам, "те лица, которые не хотят видеть встречу [Путина и Трампа] и сопротивляются [этому], возражают против идеи, предполагающей, что Украина будет вынуждена уступать территории, что Зеленский не будет присутствовать на саммите [на Аляске], что Украине придется отказаться от желания присоединиться к НАТО и идти на другие уступки, что США, возможно, будут отменять санкции [в отношении РФ], и особенно против того, что Путин окажется победителем". "Они не хотят видеть нормализацию отношений между Россией и Соединенными Штатами", - отметил эксперт.

Предложения политолога

Он также высказался за проведение переговоров с участием лидеров России, Бразилии, Индии, Китая и США. "Мне бы хотелось видеть в развитие [саммита на Аляске] встречу с участием Трампа, Путина и [председателя КНР] Си Цзиньпина на торжествах в Китае по случаю [годовщины] завершения Второй мировой войны", - подчеркнул Кузник. "Было бы еще лучше, если бы к ним присоединились [премьер-министр Индии Нарендра] Моди и [президент Бразилии Луис Инасиу] Лула [да Силва]", - убежден специалист.

"Я бы также хотел, чтобы Россия, США и, не исключено, другие [страны] начали работать над совместными проектами развития в Арктике, а также, возможно, над строительством под Беринговым проливом туннеля, который бы соединил Россию и США высокоскоростной железной дорогой. Такое сотрудничество способно вновь вывести мир на путь к миру, запустить разрядку напряженности, сделавшей в последнее время жизнь на нашей планете столь невероятно опасной", - считает Кузник.

Между тем президент вашингтонского Центра за национальный интерес Пол Сондерс утверждал в беседе с корреспондентом ТАСС, что саммит на Аляске даст России "важную возможность" положить конец конфликту на Украине и "начать восстанавливать <...> отношения с США, которым нанесен серьезный ущерб", если Москва проявит гибкость.

Трамп сообщил 8 августа, что рассчитывает на встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения этих переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его свидетельству, лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Кремль ожидает, что следующая встреча Путина и Трампа пройдет на российской территории, подчеркнул Ушаков.