Президент южноамериканской республики Густаво Петро назвал колумбийский и венесуэльский народы одним целым

БУЭНОС-АЙРЕС, 11 августа. /ТАСС/. Любая военная операция на территории Венесуэлы без разрешения властей этой страны будет расценена как акт агрессии против всего региона. Об этом заявил президент Колумбии Густаво Петро.

"Я публично сообщаю о своем приказе как командующего Вооруженными силами Колумбии. Колумбия и Венесуэла - это один народ, один флаг, одна история. Любая военная операция без одобрения со стороны братских стран будет агрессией против Латинской Америки и Карибского бассейна", - написал Петро на своей странице в X.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Дональд Трамп тайно подписал директиву для Пентагона о начале применения военной силы против латиноамериканских наркокартелей. Как отмечало издание, такая мера может служить официальным основанием для возможного проведения прямых военных операций в море и на территории иностранных государств против картелей.

После этой публикации Петро заявил, что поддерживает планы Трампа усилить борьбу с наркоторговлей при условии, что эта политика будет основываться на уважении суверенитета стран. Он также выразил несогласие с решением Вашингтона увеличить до $50 млн размер выплаты за информацию, которая привела бы к аресту президента Венесуэлы Николаса Мадуро.