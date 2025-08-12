В Анкоридже подтвердили, что власти США арендовали помещение перед саммитом

Официально о месте проведения встречи Владимира Путина и Дональда Трампа еще не объявлялось

НЬЮ-ЙОРК, 12 августа. /ТАСС/. Арендодатель из города Анкоридж (штат Аляска) Ларри Дисброу подтвердил ТАСС, что американские власти арендовали у него помещение перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

"Правительство США забронировало у меня единственный объект, который оставался свободным. Сейчас здесь конец популярного сезона, так что многие мои объекты забронированы", - сказал он, отметив, что "Аляска пользуется популярностью в это время года".

Официально о месте проведения саммита еще не объявлялось. Однако газета The New York Times сообщила в воскресенье, что Секретная служба США, отвечающая за охрану первых лиц государства, арендовала у Дисброу жилье в Анкоридже.

8 августа Трамп сообщил, что рассчитывает на встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения этих переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его свидетельству, лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Кремль ожидает, что следующая встреча Путина и Трампа пройдет на российской территории, уточнил Ушаков.