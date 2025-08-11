Ведомство, отвечающее за охрану первых лиц государства, арендовало недвижимость с шестью спальнями, рассказал изданию риелтор Ларри Дисброу

НЬЮ-ЙОРК, 11 августа. /ТАСС/. Секретная служба США, отвечающая за охрану первых лиц государства, арендовала жилье в городе Анкоридж (штат Аляска) в преддверии встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщила газета The New York Times.

Официально место встречи еще не объявлялось, однако риелтор Ларри Дисброу рассказал изданию, что сдал в Анкоридже "недвижимость с шестью спальнями" по запросу Секретной службы.

Трамп сообщил 8 августа, что рассчитывает на встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения этих переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его свидетельству, лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Кремль ожидает, что следующая встреча Путина и Трампа пройдет на российской территории, уточнил Ушаков.