БРЮССЕЛЬ, 11 августа. /ТАСС/. Европа пытается добиться участия Владимира Зеленского в саммите России и США на Аляске. Об этом сообщило европейское издание Politico.

Ранее телекомпания CNN сообщила со ссылкой на источник в Белом доме, что любые мероприятия на Аляске с участием Зеленского возможны только после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

По данным Politico, главы МИД ЕС и украинский министр иностранных дел Андрей Сибига проведут экстренную встречу по видеосвязи, целью которой будет "обеспечение места за столом переговоров на Аляске для Владимира Зеленского". Издание отмечает, что какое-либо участие в саммите представителей Европы "кажется безнадежным делом".

При этом в офисе Зеленского не скрывают опасений, что в результате саммита России и США на Аляске вопросы урегулирования на Украине будут решены без участия Киева. Европейские лидеры, включая президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Фридриха Мерца, также настаивали на том, что будущее Украины не может решаться без самих украинцев.

Ранее Трамп сообщил, что рассчитывает на встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения этих переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его свидетельству, лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Кремль ожидает, что следующая встреча Путина и Трампа пройдет на российской территории, уточнил Ушаков.