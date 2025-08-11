По данным газеты, страны ЕС пытаются убедить президента США не соглашаться на план урегулирования на Украине без учета мнения Запада

СТАМБУЛ, 11 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин еще до встречи 15 августа на Аляске с американским коллегой Дональдом Трампом добился результата, которого хотел. Он будет сидеть за столом переговоров как победитель, утверждает турецкая газета Milliyet.

"Трамп ведет политику как игрок в покер: блефует, идет ва-банк, собирается повысить ставку, а потом внезапно выходит из игры. Путин же ведет политику, скорее, как шахматист: его ходы рассчитаны, он не верит в фактор удачи, анализирует каждого из своих соперников в отдельности и на основе этого выстраивает стратегию. После встречи, которая пройдет в эту пятницу на Аляске, мировые СМИ будут задаваться вопросом о том, кто оказался в выигрыше. Следует изначально исходить из того, что Путин получил то, чего хотел, еще до того, как сел за стол переговоров", - пишет обозреватель издания Озай Шендир.

Он отмечает, что Запад сегодня раздроблен, страны Евросоюза пытаются убедить президента США не соглашаться на план урегулирования на Украине без учета ее мнения, предупреждают о недопустимости заключения мирного соглашения, закрывающего Киеву путь в НАТО. "ЕС и Зеленский считают, что нельзя терять ни пяди земли, Трамп же полагает, что Россия уже пошла на уступки", не заняв всю Украину, заявил Шендир.

"Он [Трамп] считает, что отказ от части украинских территорий является реалистичной основой для соглашения", - отмечает журналист. "Среди приглашенных на саммит в Аляске, где будет определяться будущее Украины, нет [Зеленского]. Каким бы ни был его результат, Путин будет сидеть за столом переговоров как победитель", - считает обозреватель Milliyet.

Трамп сообщил 8 августа, что рассчитывает на встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения этих переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его свидетельству, лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Это будет первая очная встреча Путина и Трампа с момента возвращения последнего в Белый дом в январе 2025 года.