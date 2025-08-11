Телеканал возложил на израильские войска и правительство "ответственность за преднамеренное преследование и убийство своих журналистов"

ДОХА, 11 августа. /ТАСС/. Телеканал Al Jazeera осудил убийство Израилем пяти своих сотрудников, которые работали в городе Газа, назвав израильскую атаку попыткой заставить замолчать журналистов в преддверии захвата палестинского анклава.

"Приказ об убийстве Анаса аш-Шарифа, одного из самых смелых журналистов сектора Газа, и его коллег - отчаянная попытка заставить замолчать тех, кто разоблачает надвигающийся захват и оккупацию сектора", - отмечается в заявлении катарской медиасети. Телеканал возложил на израильские войска и правительство "ответственность за преднамеренное преследование и убийство своих журналистов", подчеркнув, что сотрудники Al Jazeera при освещении ситуации в секторе Газа сталкивались "с голодом и страданиями, которые они документировали своими объективами".

Ранее катарская медиасеть проинформировала о гибели в Газе четырех своих сотрудников в результате израильского удара. Жертвами атаки стали репортеры Анас аш-Шариф и Мухаммед Крейка, а также два оператора. Позже список погибших пополнил еще один оператор канала. В момент израильского обстрела, осуществленного незадолго до полуночи по местному времени с применением беспилотника, они находились в палатке для журналистов, расположенной у входа в больницу "Аш-Шифа". Всего при бомбардировке погибли семь человек.

Армия Израиля в свою очередь заявила, что ликвидировала "террориста Анаса аш-Шарифа, выдававшего себя за журналиста телеканала Al Jazeera". По версии военных, он возглавлял один из отрядов палестинского движения ХАМАС и "отвечал за ракетные обстрелы израильских мирных жителей и военнослужащих".