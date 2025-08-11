Армия Израиля заявила, что целью рейда в Сирии была борьба с оборотом оружия

В армии напомнили, что подразделения 210-й дивизии по-прежнему развернуты на границе Израиля с Сирией и принимают меры "для предотвращения закрепления террористических элементов в Сирии"

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 августа. /ТАСС/. Израильские военные провели ночной рейд в приграничном поселке на юге Сирии с целью пресечения торговли оружием. Об этом заявила армейская пресс-служба.

Она подтвердила, что операция проводилась в районе поселка Таранджа. Согласно заявлению военных, по итогам рейда был задержан торговец оружием. "На основании данных разведки и предварительного наблюдения торговец был задержан и допрошен, а войска изъяли оружие, находившееся в этом районе", - говорится в тексте.

В армии напомнили, что подразделения 210-й дивизии по-прежнему развернуты на границе Израиля с Сирией и принимают меры "для предотвращения закрепления террористических элементов в Сирии". По версии израильской стороны, это делается "с целью защитить мирных граждан Государства Израиль, в особенности на Голанских высотах".

Ранее телеканал Syria TV сообщал о входе спецподразделения израильской армии в поселок Таранджа на территории провинции Эль-Кунейтра на юге Сирии. По его утверждению, в операции участвовали не менее 100 бойцов армейского спецназа. Военнослужащие тщательно осмотрели дома и постройки в поисках тайников с оружием и боеприпасов. Ранее в этих местах действовали члены радикальных палестинских фракций и проиранских шиитских формирований. Как передал телеканал, по завершении операции израильский отряд покинул сирийскую территорию.