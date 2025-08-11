По мнению Стива Джилла, регионы, проголосовавшие за выход из состава Украины и присоединение к России, должны получить право на самоопределение, признанное международным сообществом

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Запрет на присоединение Киева к НАТО должен стать одним из главных пунктов будущего соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Такое мнение выразил ТАСС американский политический обозреватель и радиоведущий Стив Джилл, комментируя предстоящие переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

"Президент Трамп и Запад согласились на том, что будут выступать против дальнейшего включения в НАТО таких стран, как Украина. Этот вопрос - красная линия для России и должен стать первым пунктом любого соглашения по урегулированию украинского конфликта", - сказал Джилл, работавший в должности директора по межправительственным связям американского представителя на торговых переговорах в администрациях президентов США Джорджа Буша - старшего и Билла Клинтона.

По его мнению, регионы, проголосовавшие за выход из состава Украины и присоединение к России, должны получить право на самоопределение, признанное международным сообществом. "Это касается Крыма, а также русскоязычных и настроенных пророссийски Мариуполя, Донецка, Луганска и других городов. На мой взгляд, самым сложным территориальным вопросом остается Одесса, но ему, судя по всему, уделяется мало внимания на текущих переговорах", - отметил эксперт.

Джилл добавил, что "эти вполне разумные условия вряд ли приемлемы для режима Зеленского, поэтому нет особенной уверенности в том, что мирное урегулирование возможно в краткосрочной перспективе".

Трамп сообщил 8 августа, что рассчитывает на встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения этих переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его свидетельству, лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Кремль ожидает, что следующая встреча Путина и Трампа пройдет на российской территории, уточнил Ушаков.

Украина и НАТО

В апреле 2008 года на саммите в Бухаресте страны НАТО включили письменное обещание принять Украину и Грузию в состав альянса (без указания сроков) в итоговую декларацию. Проблема отсутствия конкретики была заложена и в формулировке саммита в Вильнюсе в июле 2023 года.

В 2024 году на саммите в Вашингтоне альянс постановил, что Украина находится "на необратимом пути" в НАТО. Эту формулировку почти полгода повторяли в своих выступлениях предыдущий генсек НАТО Йенс Столтенберг и его преемник Марк Рютте.

После возвращения Трампа в Белый дом в январе 2025 года и получения разъяснений о новом курсе США Рютте объявил, что НАТО никогда не давала конкретных обещаний о приеме Украины. В марте он подтвердил, что этот вопрос больше не стоит на повестке дня. Владимир Зеленский заявил, что вступление Киева в организацию маловероятно из-за позиции Венгрии, Германии и США.