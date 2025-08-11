Все чувствуют определенную неуверенность по поводу итогов этой встречи, отметил польский премьер

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. США обещали проконсультироваться с европейскими партнерами перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа на Аляске. Об этом сообщил журналистам польский премьер Дональд Туск.

"Американская сторона также обязалась советоваться, в том числе перед встречей на Аляске, с европейскими партнерами по поводу своей [переговорной] позиции", - заявил Туск на пресс-конференции, ее трансляцию вел телеканал TVP Info.

"Я разговаривал с европейскими лидерами, все чувствуют определенную неуверенность по поводу итогов этой встречи", - сказал он.

8 августа президент США Дональд Трамп сообщил, что рассчитывает на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения этих переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его свидетельству, лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Кремль ожидает, что следующая встреча Путина и Трампа пройдет на российской территории, уточнил Ушаков.