НЬЮ-ЙОРК, 11 августа. /ТАСС/. Европейские страны опасаются, что они останутся лишь незаметной сноской в истории по вопросу Украины на фоне грядущей встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал CNN.

"Мы рискуем остаться лишь пометкой на полях истории", - приводит телеканал слова неназванного европейского дипломата.

По его сведениям, беспокойство европейских стран вызывает тот факт, что им почти ничего не известно о том, что Россия предложила США для урегулирования украинского кризиса.

Трамп сообщил 8 августа, что рассчитывает на встречу с Путиным на Аляске 15 августа.