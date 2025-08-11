Баку и Ереван опубликовали проект мирного соглашения

Главы МИД двух стран достигли соглашения 8 августа во время визита в Вашингтон азербайджанского президента Ильхама Алиева и армянского премьера Никола Пашиняна

БАКУ/ЕРЕВАН, 11 августа. /ТАСС/. Азербайджан и Армения опубликовали текст парафированного в Вашингтоне мирного соглашения, состоящего из 17 пунктов. Текст документа на английском языке был впервые размещен на сайтах МИД Азербайджана и Армении.​​​​​​

Текст мирного соглашения подписали 8 августа в Вашингтоне глава МИД Армении Арарат Мирзоян и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

В проекте документа, в частности, установлено следующее: