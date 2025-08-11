11 августа, 16:05,
обновлено 11 августа, 16:36

Баку и Ереван опубликовали проект мирного соглашения

Здание МИД Азербайджана. BakuPhotoClub/ Shutterstock/ FOTODOM
Здание МИД Азербайджана
© BakuPhotoClub/ Shutterstock/ FOTODOM
Главы МИД двух стран достигли соглашения 8 августа во время визита в Вашингтон азербайджанского президента Ильхама Алиева и армянского премьера Никола Пашиняна

БАКУ/ЕРЕВАН, 11 августа. /ТАСС/. Азербайджан и Армения опубликовали текст парафированного в Вашингтоне мирного соглашения, состоящего из 17 пунктов. Текст документа на английском языке был впервые размещен на сайтах МИД Азербайджана и Армении.​​​​​​

Текст мирного соглашения подписали 8 августа в Вашингтоне глава МИД Армении Арарат Мирзоян и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

В проекте документа, в частности, установлено следующее:

  • Баку и Ереван отказываются от территориальных претензий друг к другу.
  • Стороны отказываются от применения силы друг против друга.
  • На границе между двумя странами не будет сил третьих стран.
  • Азербайджан и Армения проведут делимитацию границы на базе отдельного соглашения.
  • Оба государства заявили об осуждении всех видов сепаратизма и терроризма и намерении вести борьбу с этими явлениями в рамках своих юрисдикций.
  • Ереван и Баку не могут ссылаться на внутренние законы для невыполнения пунктов мирного соглашения.
  • Стороны создадут совместную комиссию для контроля выполнения мирного соглашения.
  • В течение месяца после вступления в силу мирного соглашения Армения и Азербайджан отзовут иски против друг друга на международных площадках.
  • Стороны могут заключить отдельные соглашения о сотрудничестве в разных областях, в том числе в экономике и гуманитарной сфере.
  • Два государства установят дипломатические отношения после обмена грамотами о ратификации мирного соглашения.
 
