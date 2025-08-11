Баку и Ереван опубликовали проект мирного соглашения

БАКУ/ЕРЕВАН, 11 августа. /ТАСС/. Азербайджан и Армения опубликовали текст парафированного в Вашингтоне мирного соглашения, состоящего из 17 пунктов. Текст документа на английском языке был впервые размещен на сайтах МИД Азербайджана и Армении.
Текст мирного соглашения подписали 8 августа в Вашингтоне глава МИД Армении Арарат Мирзоян и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.
В проекте документа, в частности, установлено следующее:
- Баку и Ереван отказываются от территориальных претензий друг к другу.
- Стороны отказываются от применения силы друг против друга.
- На границе между двумя странами не будет сил третьих стран.
- Азербайджан и Армения проведут делимитацию границы на базе отдельного соглашения.
- Оба государства заявили об осуждении всех видов сепаратизма и терроризма и намерении вести борьбу с этими явлениями в рамках своих юрисдикций.
- Ереван и Баку не могут ссылаться на внутренние законы для невыполнения пунктов мирного соглашения.
- Стороны создадут совместную комиссию для контроля выполнения мирного соглашения.
- В течение месяца после вступления в силу мирного соглашения Армения и Азербайджан отзовут иски против друг друга на международных площадках.
- Стороны могут заключить отдельные соглашения о сотрудничестве в разных областях, в том числе в экономике и гуманитарной сфере.
- Два государства установят дипломатические отношения после обмена грамотами о ратификации мирного соглашения.