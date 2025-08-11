По словам армянского премьера, оно отражает сбалансированные интересы Армении и Азербайджана

ЕРЕВАН, 11 августа. /ТАСС/. Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном создаст прочную основу для долгосрочного мира и стабильности на Южном Кавказе. Об этом в своем Telegram-канале написал армянский премьер-министр Никол Пашинян.

"Ниже представлен текст Соглашения о мире и межгосударственных отношениях между Арменией и Азербайджаном, парафированного в Вашингтоне. Это соглашение - прочная основа для установления надежного и долгосрочного мира, результат соглашения между Арменией и Азербайджаном, отражающего сбалансированные интересы обеих стран", - отметил он и выложил текст соглашения, которое составлено из 17 положений.