По мнению эксперта журнала Джеймса Тидмарша, для Владимира Зеленского выбор будет заключаться между принятием мирного соглашения, которое урежет Украину, и войной без поддержки США

ЛОНДОН, 11 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп может заставить Владимира Зеленского согласиться на российские условия урегулирования конфликта на Украине ради заключения многомиллиардного экономического партнерства с Москвой в Арктике. Такое мнение выразил юрист Джеймс Тидмарш в статье в британском еженедельном журнале The Spectator.

"Соглашение по Арктике между США и Россией может возродить энергетическое сотрудничество между двумя странами в захватывающих дух масштабах. Сделка была бы чрезвычайно выгодной для обеих сторон. По предварительным оценкам, в Арктике сосредоточено 13% мировых неразведанных запасов нефти (примерно 90 миллиардов баррелей) и 30% неразведанных запасов природного газа. Россия контролирует около половины этих запасов, - написал он. - Это золотая жила, идеально подходящая для трамповской политики "Америка прежде всего".

"Трамп может заявить, что сделка по Арктике - это огромная коммерческая победа США и окончание войны, в которой, как он утверждает, виноват [бывший президент США Джо] Байден. [Российский президент Владимир] Путин может заручиться поддержкой Вашингтона, чтобы подтолкнуть Киев к принятию сделки [по Украине на условиях Москвы]. Рычаги влияния со стороны Трампа очевидны. Само выживание Киева зависит от американского оружия и денег. Угрожая прекращением поставок, Трамп может заставить Зеленского сесть за стол переговоров на условиях, которые Киев давно отвергает", - указал Тидмарш.

Выбор Зеленского

Эксперт отметил, что "для Зеленского выбор будет заключаться между принятием мирного соглашения, которое урежет Украину, и войной без поддержки США". "Положение Украины хрупкое. Ее армия истощена, экономика подорвана, а военные усилия зависят от западной помощи. Обещания Европы и Великобритании мало что значат без американской военной мощи и финансирования. Если Трамп решит пойти навстречу Путину и заключить сделку по Арктике, Киеву, возможно, придётся либо подчиниться, либо выйти на поле боя практически в одиночку. Зеленский может провести красные линии, но без американской поддержки они мало что значат", - подчеркнул он.

Как добавил Тидмарш, ЕС и Великобритания не смогут оказывать помощь Украине в тех же объемах, что и США. "Поддержка Украины Великобританией, Францией и Германией может не оказать существенного влияния на российское наступление, если война затянется без полной поддержки США", - написал он.

При этом эксперт указал, что в странах глобального Юга урегулирование конфликта на условиях РФ встретят с оптимизмом. "Для Китая, Индии и Бразилии прекращение войны, даже полностью на условиях России, было бы воспринято как прагматичная дипломатия. Трамп мог бы представить арктическую сделку как доказательство того, что сотрудничество США и России способно решать глобальные проблемы, и это помогло бы смягчить критику со стороны Европы и Великобритании", - подчеркнул Тидмарш.

Опыт сотрудничества

Он напомнил, что США и РФ ранее уже активно сотрудничали по арктическим проектам до присоединения Крыма. Так, в 2011 году американская компания ExxonMobil заключила соглашение с "Роснефтью" о разведке и бурении в российской Арктике, включая Карское море. "Это был проект стоимостью в десятки миллиардов долларов, который дал Exxon доступ к огромным неиспользованным запасам, а россиянам - американские технологии и опыт, - отметил Тидмарш. - Возродить его или использовать в качестве шаблона для новых предприятий было бы несложно с коммерческой точки зрения. Инфраструктура, геологические данные и корпоративные отношения уже существуют".

Эксперт заключил, что "возрожденное арктическое партнерство могло бы выйти за рамки нефти и газа и включить терминалы сжиженного природного газа, модернизацию портов и совместное освоение Северного морского пути, связывая две экономики на одном из последних великих участков по добыче энергии".

Трамп сообщил 8 августа, что рассчитывает на встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения этих переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его свидетельству, лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Это будет первая очная встреча Путина и Трампа с момента возвращения последнего в Белый дом в январе 2025 года.