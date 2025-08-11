Президент Соединенных Штатов ранее отмечал, что преступность в городе вышла из под контроля

ВАШИНГТОН, 11 августа. /ТАСС/. Американская администрация может при необходимости ввести ВС США в Вашингтон для борьбы с преступностью. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

Трамп в понедельник заявил о переброске бойцов Национальной гвардии в столицу страны и переводе полиции Вашингтона "под прямое федеральное управление". "Мы приведем военных, если это будет необходимо", - сказал он и добавил, что присутствие военных в американской столице, вероятно, не понадобится.

Ранее Трамп отмечал, что "преступность в Вашингтоне вышла из-под контроля", а молодые люди 14-16 лет "грабят, калечат и стреляют в невинных граждан, зная, что им за это ничего не будет". Глава Белого дома, в частности, выступал за изменение законов американской столицы таким образом, чтобы власти имели возможность "сажать на длительные сроки" за уличные нападения в том числе подростков.

Газета The Washington Post ранее отмечала, что Федеральное бюро расследований (ФБР) США направило до 120 своих сотрудников на помощь полиции Вашингтона в борьбе с криминалом. По данным издания, к таким задачам привлекаются в том числе агенты контрразведки и сотрудники отдела ФБР по борьбе с коррупцией.