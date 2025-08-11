Конкретное место еще не определено, сообщает телекомпания

НЬЮ-ЙОРК, 11 августа. /ТАСС/. Американские чиновники в спешном порядке работают над деталями саммита США и России на Аляске, который должен состояться в пятницу. Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на источники.

По данным телеканала, за четыре дня до встречи представители администрации только направляются на Аляску, чтобы определить, где именно встретятся лидеры. Кроме того, чиновники все еще уточняют контуры предстоящей дискуссии.

Предстоящий саммит телеканал называет "крупнейшим на сегодняшний день испытанием" веры Трампа в личную дипломатию.

8 августа Трамп сообщил, что рассчитывает на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения этих переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его свидетельству, лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.