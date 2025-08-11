Каллас: ЕС будет работать над 19-м пакетом санкций против России

Глава дипслужбы Евросоюза считает, что объединение не должно обсуждать уступки, пока Москва "не согласится на полное и безоговорочное перемирие"

БРЮССЕЛЬ, 11 августа. /ТАСС/. Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас заявила, что сообщество будет работать над новым, 19-м по счету, пакетом санкций против России. Соответствующее заявление она сделала журналистам по итогам видеоконференции глав МИД стран Евросоюза, экстренно созванной в связи с предстоящим саммитом России и США на Аляске.

С ее точки зрения, "ЕС не должен обсуждать уступки", пока Россия "не согласится на полное и безоговорочное перемирие". Каллас считает, что "последовательность действий" должна предусматривать "сначала перемирие без предварительных условий с жесткой системой мониторинга и железными гарантиями", а затем любые переговоры. Пока этого не случилось, она обещала "работать на 19-м пакетом санкций". Ранее в X она написала, что намерена завершить украинский конфликт с помощью "трансатлантического единства, поддержки Украины и давления на Россию".

Главной темой видеоконференции глав МИД стран ЕС стала подготовка к телефонным переговорам лидеров ЕС, главы Еврокомиссии и генсека НАТО с хозяином Белого дома, которые 13 августа взялся организовать канцлер ФРГ.

18 июля ЕС принял 18-й пакет санкций, направленный на нефтяной и банковский сектора российской экономики. Он, в частности, включает запрет странам ЕС закупать нефтепродукты из российской нефти, если они произведены не в США, Великобритании и Канаде, а также ввел рестрикции против газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2", три из четырех ниток которых уничтожены в результате диверсии. ЕС также объявил о понижении потолка цен на российскую нефть до $47,6 за баррель, а также включил в свой черный список 105 танкеров, которые перевозят российскую нефть по рыночным контрактам, не обращая внимание на попытки установить потолок цен.