Канада поддержала усилия Трампа в контексте саммита США и России

Премьер Марк Карни отметил лидерскую позицию американского президента в работе по урегулированию на Украине

НЬЮ-ЙОРК, 12 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Марк Карни поддержал проведение предстоящего саммита США и РФ для мирного урегулирования украинского кризиса. Об этом говорится в заявлении канадского правительства по итогам телефонного разговора Карни с Владимиром Зеленским.

"Премьер-министр приветствовал лидерскую позицию президента [США Дональда] Трампа и Соединенных Штатов в работе по обеспечению мира на Украине в контексте предстоящих переговоров", - отмечается в тексте.

Карни также одобрил заявление лидеров стран ЕС от 10 августа, в котором они приветствовали усилия Трампа по прекращению боевых действий на Украине. При этом премьер-министр Канады в ходе разговора с Зеленским подтвердил неизменность официальной позиции страны относительно необходимости продолжать оказывать давление на Россию со стороны Запада на фоне усиливающегося дипломатического взаимодействия.

Также Карни подчеркнул, что Канада будет тесно сотрудничать с европейской "коалицией желающих" и США для достижения мирного урегулирования на Украине.

8 августа президент США Дональд Трамп сообщил, что рассчитывает на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения этих переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.