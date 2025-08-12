По словам главы налогового комитета Верховной рады Даниила Гетманцева, властям необходимо незамедлительно начать коммуникацию с населением о возможных форматах завершения боевых действий

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Украинские власти должны вернуться "из иллюзий в реальность" и начать готовиться к тяжелым решениям для завершения конфликта. Об этом в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа заявил глава налогового комитета Верховной рады, депутат от правящей партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев.

По его словам, властям необходимо незамедлительно начать коммуникацию с населением о возможных форматах завершения боевых действий. "Впереди много внутриполитических задач. Уже сейчас нужно начинать диалог с обществом, вести предметный разговор с лидерами общественного мнения о том, какой может быть наша "формула мира" <...>. Задача власти, народных депутатов, украинских политиков и общественных деятелей - ответить на запрос общества о завершении войны, вернувшись из иллюзий в реальность, - написал он в своем Telegram-канале. - Мы должны быть готовы к тяжелым, но очень нужным решениям".

Призыв Гетманцева готовиться к тяжелым решениям прозвучал после того, как Трамп выразил недовольство высказываниями Владимира Зеленского относительно территориальных вопросов. Американский президент подчеркнул, что "некоторые обмены территориями" будут.

Ранее Трамп сообщил, что рассчитывает на встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения этих переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.