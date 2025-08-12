12 августа, 09:42

В Раде заявили, что контакты с США и ЕС могут состояться 12 августа

Эти контакты планировалось провести 13 августа

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Контакты в формате США - ЕС - Украина в преддверии российско-американского саммита на Аляске могут состояться уже 12 августа. Об этом заявил глава налогового комитета Верховной рады, депутат от правящей украинской партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев.

Ранее эти контакты планировалось провести 13 августа. "Очень важными выглядят сегодняшний день и запланированные переговоры президента США [Дональда Трампа], [Владимира Зеленского] и лидеров ЕС и ведущих стран - членов союза. Эти переговоры действительно могут стать эффективным подготовительным этапом для встречи на Аляске", - написал Гетманцев в своем Telegram-канале.

Парламентарий подчеркнул, что до встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа остаются "считаные дни", поэтому "очень важно максимально четко" донести американской администрации позицию Киева.

Официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус ранее сообщал, что Германия организует 13 августа онлайн-встречу по Украине в преддверии предстоящего 15 августа саммита РФ и США. На ней среди прочего будут рассмотрены "дальнейшие варианты давления на Россию". По его словам, "в различных раундах" этих консультаций примут участие также главы государств и правительств Германии, Финляндии, Франции, Великобритании, Италии, Польши, Украины, председатель Евросовета и генеральный секретарь НАТО. 

