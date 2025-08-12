В частности, запрет коснулся транспорта и бензопил

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Использование по ночам бензопил и транспорта, превышающего нормы громкости, запретили в Черновцах на западе Украины из-за схожести со звуком беспилотника. Об этом сообщило издание "Общественное. Новости".

Помимо транспорта и бензопил, запрет касается всей техники, использующей двигатели внутреннего сгорания. Исполком ограничил пользование такого рода оборудованием с 22:00 по 08:00.

Следить за исполнением закона будет патрульная полиция.

Ранее интернет-портал Business Insider сообщил о том, что массовое применение новой модификации российских беспилотников "Герань-3", оснащенной реактивным двигателем, может создать большие сложности для средств ПВО ВСУ. По его информации, высокая мобильность российских беспилотников практически исключает возможность перехвата БПЛА наземными огневыми группами ВСУ и украинскими дронами-перехватчиками.