Участники митинга в поддержку Гуцул требуют разрешить навестить ее

КИШИНЕВ, 12 августа. /ТАСС/. Участники протеста в защиту главы Гагаузии Евгении Гуцул потребовали, чтобы депутатам парламента разрешили посетить в СИЗО ее и активистку блока оппозиционных партий "Победа" Светлану Попан.

"Мы хотели навестить Евгению [Гуцул] и Светлану Попан. Нам отказали в доступе, это произвол. Мы имеем полное право навестить наших коллег. Мы должны знать, в каких условиях они содержатся. Все знают, какие бесчеловечные условия в тюрьме №13. Требуем, чтобы нас впустили. Все юридическое сообщество понимает, что приговор в отношении Евгении Гуцул и Светланы Попан политический и не имеет законных оснований. Был только приказ - осудить", - заявил перед участниками протеста депутат парламента Вадим Фотеску.

Демонстранты уже несколько дней протестуют у СИЗО, они скандируют лозунг "Свободу Гуцул", а также призывы к отставке президента Майи Санду и правящей Партии действия и солидарности. Адвокат политика Наталья Байрам сообщила ТАСС, что обжаловала в кассационном порядке решение об аресте Гуцул до завершения судебного процесса. По словам юриста, тюрьма где содержится глава Гагаузии и ее соратники известна по международным отчетам бесчеловечными условиями содержания заключенных. Кишиневская тюрьма, которая была построена 150 лет назад, известна также тем, что комбриг Красной армии Григорий Котовский, будучи заключенным в нее, заболел, был помещен в госпиталь, а затем сбежал.

5 августа суд обвинил Гуцул в нарушениях при финансировании оппозиционной партии "Шор". Сама она категорически отвергает все обвинения и называет дело политическим. Глава Гагаузии заявила, что за судебным процессом стоит контролирующая парламент и правительство Молдавии Партия действия и солидарности.

Отношения главы Гагаузии с руководством Молдавии обострились в 2023 году после ее победы на выборах в автономии и заявлений о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией, а также критики проводимой Кишиневом политики конфронтации с Москвой. Власти республики пытались объявить выборы незаконными. Однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии. В регионе прошло несколько массовых акций в поддержку руководителя.

При этом Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.