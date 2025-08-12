КНР поддерживает усилия, нацеленные на мирное урегулирование кризиса на Украине

МИД Китая ожидает, что все заинтересованные стороны смогут подключиться к переговорам

ПЕКИН, 12 августа. /ТАСС/. Китай поддерживает все усилия, которые нацелены на то, чтобы добиться мирного урегулирования кризиса на Украине. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

"Китай поддерживает все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса. Мы с удовлетворением отмечаем поддержание контактов между Россией и США, улучшение их взаимоотношений и продвижение процесса политического урегулирования украинского кризиса", - сказал он, комментируя предстоящие переговоры лидеров России и США на Аляске.

"Мы ожидаем, что все заинтересованные стороны смогут в подходящее время присоединиться к мирному переговорному процессу и как можно скорее достичь справедливого, долгосрочного и обязательного для выполнения мирного соглашения, которое будет принято всеми сторонами конфликта", - сказал дипломат, комментируя предстоящие переговоры лидеров России и США на Аляске.