12 августа, 13:31,
обновлено 12 августа, 13:43
Встреча Путина и Трампа

КНР поддерживает усилия, нацеленные на мирное урегулирование кризиса на Украине

МИД Китая ожидает, что все заинтересованные стороны смогут подключиться к переговорам

ПЕКИН, 12 августа. /ТАСС/. Китай поддерживает все усилия, которые нацелены на то, чтобы добиться мирного урегулирования кризиса на Украине. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

Читайте такжеПредстоящая встреча Путина и Трампа на Аляске. Заявления Ушакова

"Китай поддерживает все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса. Мы с удовлетворением отмечаем поддержание контактов между Россией и США, улучшение их взаимоотношений и продвижение процесса политического урегулирования украинского кризиса", - сказал он, комментируя предстоящие переговоры лидеров России и США на Аляске.

В китайском дипведомстве также ожидают, что все заинтересованные стороны смогут подключиться к переговорному процессу, чтобы достичь долгосрочного и обязательного для выполнения мирного соглашения.

"Мы ожидаем, что все заинтересованные стороны смогут в подходящее время присоединиться к мирному переговорному процессу и как можно скорее достичь справедливого, долгосрочного и обязательного для выполнения мирного соглашения, которое будет принято всеми сторонами конфликта", - сказал дипломат, комментируя предстоящие переговоры лидеров России и США на Аляске.  

Теги:
УкраинаРоссияКитайВстреча Путина и Трампа