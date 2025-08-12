Исполняющий обязанности министра иностранных дел королевства Каспар Велдкамп заявил, что причиной послужило невыполнение Тель-Авивом договоренностей об обеспечении доступа гуманитарной помощи в анклав

ГААГА, 12 августа. /ТАСС/. Нидерланды выступили за приостановку действия торговой части соглашения об ассоциации Евросоюза с Израилем из-за военной операции еврейского государства в секторе Газа. Об этом заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел королевства Каспар Велдкамп по итогам прошедших в понедельник консультаций глав МИД ЕС.

По его словам, причиной такой позиции стало невыполнение Тель-Авивом достигнутых 7 июля договоренностей с Евросоюзом об обеспечении доступа гуманитарной помощи в анклав. "В этих условиях я призвал [руководство ЕС] приостановить действие торговой части соглашения об ассоциации с Израилем", - написал Велдкамп в соцсети X.

Политик также вновь подтвердил призыв Нидерландов к немедленному прекращению огня в Газе для освобождения всех израильских заложников, эффективного распределения гуманитарной помощи, подчеркнув, что обе стороны конфликта должны предпринять шаги для достижения перемирия.

Ранее израильская гостелерадиокомпания Kan, ссылаясь на заявление канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху, информировала о том, что военно-политический кабинет Израиля одобрил предложенный премьером план по взятию под контроль всей территории города Газа и расширению операции в палестинском анклаве. Согласно его положениям, Армия обороны Израиля будет готовиться к операции в Газе, одновременно оказывая гуманитарную помощь гражданскому населению вне зон боевых действий. В свою очередь портал Ynet 7 августа сообщал, что политическое руководство еврейского государства близко к принятию решения о "полной оккупации" палестинского анклава.