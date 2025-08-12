Bloomberg: Китай призвал не использовать микрочипы H20 американской компании

По информации агентства, Пекин опасается, что американские чипы могут отслеживать местоположение и удаленно отключаться

НЬЮ-ЙОРК, 12 августа. /ТАСС/. Власти Китая разослали ряду местных компаний уведомления с призывом отказаться от применения микрочипов H20 американской компании Nvidia. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их информации, особенно строгий запрет наложен на использование микросхем компаниями, чья работа связана с государственными заказами и обеспечением национальной безопасности страны.

Пекин опасается, что американские чипы могут отслеживать местоположение и удаленно отключаться. Кроме того, КНР активно развивает собственный рынок полупроводников и рекомендует переходить на продукцию местного производства, отмечает Bloomberg.

Ранее газета Financial Times (FT) сообщила, что компании Nvidia и Advanced Micro Devices (AMD) договорились отдавать 15% прибыли с продаж чипов в Китай правительству США в рамках соглашения, касающегося получения экспортных лицензий.

9 августа газета FT сообщила, что Бюро промышленности и безопасности Минторга США выдало лицензию технологической компании Nvidia для продажи КНР чипов H20. В апреле американские власти проинформировали компанию, что теперь для поставок чипов в КНР потребуется специальная лицензия. Вашингтон объяснил новое требование тем, что "данная продукция может быть использована в суперкомпьютере".