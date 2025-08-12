Польский премьер также попытался бездоказательно переложить вину за разжигание взаимной неприязни между поляками и украинцами на Кремль

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал власти Украины не допускать случаи антипольских жестов со стороны украинцев на фоне скандалов с появлением бандеровской символики на концерте в Варшаве и на памятнике жертвам Волынской резни в Домоставе.

"Нельзя допустить раскручивания антиукраинских настроений, в то же время украинские власти должны позаботиться о том, чтобы украинцы, будь то на Украине или в Польше, не совершали какие-либо антипольские жесты", - заявил Туск перед заседанием кабмина, трансляцию его выступления вел телеканал TVP Info. Кроме того, польский премьер попытался бездоказательно переложить вину за раскручивание взаимной неприязни между поляками и украинцами на Кремль. По его мнению, в решающий момент в конфликте на Украине ссора Киева с Варшавой и, в целом, с Европой стала бы подарком для Москвы.

После выступления белорусского исполнителя Макса Коржа в Варшаве 9 августа в соцсетях появились видеозаписи и фотографии, на которых запечатлена группа молодых людей, размахивавших красно-черным флагом Организации украинских националистов и ее боевого крыла - Украинской повстанческой армии (обе запрещены в РФ). О произошедшем также сообщили ведущие польские СМИ. Ряд оппозиционных и ультраправых политиков выступили с резким осуждением инцидента, призвав привлечь виновных к уголовной ответственности, либо отправить их на Украину для службы в ВСУ. За несколько дней до этого неизвестные осквернили памятник жертвам Волынской резни в селе Домостава, нанеся на него бандеровскую символику.