Лидеры ЕС призвали Трампа вести переговоры по Украине лишь после перемирия

Венгрия не присоединялась к этому заявлению

БРЮССЕЛЬ, 12 августа. /ТАСС/. Лидеры стран ЕС, исключая Венгрию, призвали президента США Дональда Трампа вести переговоры по урегулированию на Украине "только в условиях перемирия или сокращения интенсивности боевых действий". Об этом говорится в заявлении лидеров 26 из 27 стран ЕС.

"Содержательные переговоры могут иметь место только в контексте перемирия или существенного снижения интенсивности боевых действий", - говорится в заявлении. Эта фраза дословно повторяет позицию, ранее публично озвученную главой дипслужбы ЕС Каей Каллас в контексте предстоящего саммита России - США на Аляске, то есть лидеры ЕС просто использовали подготовленный для них европейской дипслужбой тезис.

В конце заявления мелким шрифтом содержится сноска, что "Венгрия не присоединялась к этому заявлению".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в X уже пояснил причину своего отказа поддержать заявление лидеров. "ЕС не должен давать указания и выдвигать условия президентам России и США", - написал он, подчеркнув, что такие условия могут лишь осложнить весь процесс.

В остальном документ содержит стандартный набор европейских тезисов: хвалит миротворческие усилия президента США, призывает к так называемому честному и справедливому миру на Украине с соблюдением принципа территориальной целостности, а также усилению давления на Россию, обещает расширение военной и финансовой поддержки киевского режима, утверждает, что якобы "путь к миру на Украине не может определяться без участия Украины".