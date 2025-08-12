По мнению обозревателя газеты Bild, дальнейшее продвижение войск РФ приведет к тому, что последние два крупных города региона - Славянск и Краматорск - будут отрезаны от Большого Днепра и смогут снабжаться только через Харьков

БЕРЛИН, 12 августа. /ТАСС/. Обозреватель германской газеты Bild Юлиан Рёпке полагает, что в ближайшие часы решится судьба оставшихся под контролем Украины 29% территории ДНР.

"Ближайшие часы будут иметь решающее значение для судьбы 29% территории Донецкой области, все еще контролируемых Украиной", - написал Рёпке на своей странице в соцсети X. При этом он подчеркнул, что после взятия Доброполья российские войска вышли на стратегическую трассу и шансы ВСУ помешать им очень малы.

По его мнению, дальнейшее продвижение войск РФ приведет к тому, что последние два крупных города региона - Славянск и Краматорск - будут отрезаны от Большого Днепра и смогут снабжаться только через Харьков. "Таким образом, мы переживаем решающие часы, которые также окажут значительное влияние на моральный дух и мотивацию оставшегося гражданского населения и украинских войск в регионе", - констатировал журналист.

Он отметил, что в отсутствие значимых успехов украинских сил в течение нескольких дней они будут терять все больше территорий. Это, как считает Рёпке, приведет к тому, что предложение по урегулированию конфликта, условием которого является вывод подразделений ВСУ из остающейся под их контролем части Донбасса, будет отозвано.

Ранее в российских силовых структурах сообщили ТАСС, что российские войска перерезали трассу, соединяющую Красноармейск (украинское название - Покровск) и Доброполье в Донецкой Народной Республике.

Ранее в западных СМИ появились сообщения, что США требуют от Украины территориальных уступок для урегулирования конфликта с Россией. Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что предложение США по урегулированию предусматривает вывод украинских войск из контролируемой ВСУ части ДНР в качестве первого этапа достижения мира.