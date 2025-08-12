В позиции Варшавы содержится призыв к президенту США не допустить уступок для России

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Европейские союзники Киева подготовят согласованную позицию по условиям урегулирования украинско-российского конфликта перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа на Аляске. Об этом сообщил польский премьер Дональд Туск.

"Мы все в ближайшие несколько десятков часов будем совместно готовить общую европейскую позицию [по украинскому урегулированию]", - сказал он перед заседанием кабмина, трансляцию его выступления вел телеканал TVP Info. "Вице-премьер [Радослав] Сикорский подготовил к сегодняшнему заседанию проект позиции нашего правительства в контексте американско-российских переговоров", - добавил он. В позиции Варшавы содержится призыв к Трампу не допустить уступок для России, пояснил Туск. По его словам, сильная и победившая Россия представляет собой "быструю и непосредственную угрозу" для Польши.