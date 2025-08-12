Орбан: лидеры ЕС выглядят жалкими и слабыми на фоне Путина и Трампа

Премьер-министр Венгрии заявил, что Европе необходимо проснуться и взять инициативу в свои руки

БУДАПЕШТ, 12 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что лидеры Евросоюза выглядят жалкими и слабыми на фоне президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, поэтому им пора проснуться и взять в свои руки инициативу по урегулированию конфликта на Украине.

Комментируя заявление стран ЕС в преддверии переговоров Путина и Трампа, запланированных 15 августа на Аляске, глава правительства отметил, что украинский конфликт - "это европейская проблема, которая должна быть решена Европой, но она ничего для этого не делает". Вместо этого лидеры ЕС пытаются лишь давать советы, когда "два сильных человека - американский и российский президенты - садятся за стол переговоров", и на их фоне европейцы выглядят "жалкими и слабыми", сказал Орбан в интервью венгерскому телевидению.

"Этот конфликт происходит на нашем заднем дворе. Европе необходимо проснуться и взять инициативу в свои руки", - подчеркнул премьер, объясняя, почему он отказался присоединиться к общему заявлению лидеров ЕС. По его словам, европейцам "нужен саммит Россия - Евросоюз, а не комментарии к российско-американскому саммиту".

Орбан также сообщил, что была еще одна причина, по которой он вновь дистанцировался от общей позиции Евросоюза. Лидеры ЕС в своем заявлении поддержали намерение Украины присоединиться к сообществу, а граждане Венгрии на недавнем референдуме выступили против такого шага. "Венгерский народ заявил, что не хочет быть в Европейском союзе вместе с Украиной и поэтому не поддерживает ее вступление", - пояснил глава правительства.

Отвечая на вопрос, разделяют ли мнение Венгрии какие-либо другие европейские страны, Орбан заявил: "Мы никогда не бываем в одиночестве. Мы единственные, кто так говорит, но многие другие думают подобным образом".

Говоря о своих ожиданиях от предстоящей встречи президентов России и США, венгерский премьер выразил уверенность в том, что она значительно снизит риск возникновения новой мировой войны.