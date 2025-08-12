TASR: Фицо призвал обсудить данные о влиянии Британии на выборы в Словакии

Британский новостной портал Declassified ранее опубликовал материал о том, что Лондон тайно финансировал лиц, занимающихся политической пропагандой через YouTube в Словакии и других европейских странах

БРАТИСЛАВА, 12 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал Национальный совет (парламент) республики обсудить информацию о том, что Великобритания якобы желала повлиять на итоги прошедших парламентских выборов в Словакии. Об этом сообщило информационное агентство TASR.

"Словацкому парламенту в ближайшее время следовало бы заняться двумя вопросами. Во-первых, насколько британская кампания и британские деньги помогли "Послушной Словакии" (так Фицо называет крупнейшее в республике либеральное оппозиционное политическое движение "Прогрессивная Словакия" - прим. ТАСС). На сколько процентов [голосов избирателей] у них было бы [на выборах собрано] меньше, если бы этой кампании [со стороны Лондона] не было? Утверждаю, что намного. Во-вторых, не означают ли британские деньги в пользу "Послушной Словакии" превышение законного лимита расходов на предвыборную кампанию? - сказал Фицо. - Парламент [получив ответы на эти вопросы] может [принять] довольно серьезные решения".

МИД Словакии в конце июля выразил послу Великобритании в республике Найджелу Бэйкеру обеспокоенность в связи с информацией в британских СМИ о якобы желании Лондона повлиять на итоги парламентских выборов, состоявшихся в 2023 года в Словакии. Словацкая дипломатия попросила британскую сторону предоставить четкие ответы на возникшие по этому поводу вопросы в Братиславе.

Словацкие СМИ проинформировали ранее, что британский новостной портал Declassified опубликовал материал о том, что Лондон тайно финансировал лиц, занимающихся политической пропагандой через YouTube в Словакии и других европейских странах. Они якобы должны были поддерживать перед парламентскими выборами в республике либеральное политическое движение "Прогрессивная Словакия" и негативно отзываться о победившей на них партии "Направление - социальная демократия", возглавляемой Фицо.

МИД Великобритании в свою очередь отверг обвинения в стремлении повлиять на итоги парламентских выборов в Словакии. "Любое утверждение, что Соединенное Королевство пыталось повлиять на результаты выборов или же привлечь к голосованию за или против конкретной политической партии, является полностью ложным", - заявил британский МИД. В документе отмечается, что активность была направлена на стимулирование молодых людей к участию в демократических процессах в своих странах путем участия в выборах без учета их политической принадлежности.