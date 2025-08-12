Глава словацкого дипведомства Юрай Бланар отметил, что активную роль в процессе решения украинского конфликта мог бы сыграть Евросоюз

БРАТИСЛАВА, 12 августа. /ТАСС/. Встреча президентов РФ и США 15 августа на Аляске будет способствовать урегулированию на Украине. Такое мнение выразил министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар.

"Мы [Словакия] поддерживаем все инициативы, направленные на достижение справедливого и долгосрочного мира на Украине. Призываем все заинтересованные стороны к конструктивному подходу к переговорам с целью найти общие решения, позволяющие завершить конфликт. Верим, что готовящийся саммит на Аляске будет способствовать позитивному развитию", - заявил Бланар.

Активную роль в процессе урегулирования на Украине, по мнению главы МИД, мог бы сыграть Евросоюз.

8 августа президент США Дональд Трамп сообщил, что рассчитывает на встречу с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения этих переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он отметил, что лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.