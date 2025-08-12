Встреча Путина и Трампа на Аляске

ООН, 12 августа. /ТАСС/. ООН приветствует конструктивный диалог ее членов по вопросу мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в ответ на вопрос об ожиданиях всемирной организации от саммита РФ и США 15 августа на Аляске.

"Мы приветствуем конструктивный диалог между странами-членами по вопросу Украины", - сказал он.

Дюжаррик добавил, что ООН готова поддержать любые усилия по урегулированию украинского кризиса, которые соответствуют международному праву и ее уставу.