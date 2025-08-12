12 августа, 20:28,
обновлено 12 августа, 20:48
Встреча Путина и Трампа на Аляске

Белый дом: Трамп считает честью встретиться с Путиным на Аляске

Белый дом. Дмитрий Кирсанов/ ТАСС
Белый дом
© Дмитрий Кирсанов/ ТАСС
Представители России и США обсуждали много возможных мест проведения саммита, отметила пресс-секретарь Кэролайн Ливитт

ВАШИНГТОН, 12 августа. /ТАСС/. Представители США и России обсуждали много возможных мест для проведения встречи лидеров двух стран, но американский президент Дональд Трамп считает честью встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным именно на американской земле в штате Аляска.

Читайте также
Мнение
Европасьянс "Аляска": как ЕС будет льстить Трампу и пугать его Россией

Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Обсуждалось много мест", - сказал она. "Но, конечно, Аляска - это штат в составе США, поэтому президент считает большой честью провести встречу с президентом Путиным на американской земле и ждет ее", - добавила Ливитт. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияТрамп, Дональд