Белый дом: Трамп считает честью встретиться с Путиным на Аляске

Представители России и США обсуждали много возможных мест проведения саммита, отметила пресс-секретарь Кэролайн Ливитт

ВАШИНГТОН, 12 августа. /ТАСС/. Представители США и России обсуждали много возможных мест для проведения встречи лидеров двух стран, но американский президент Дональд Трамп считает честью встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным именно на американской земле в штате Аляска.

Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Обсуждалось много мест", - сказал она. "Но, конечно, Аляска - это штат в составе США, поэтому президент считает большой честью провести встречу с президентом Путиным на американской земле и ждет ее", - добавила Ливитт.