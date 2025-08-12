Рубио: саммит России и США на Аляске будет "ознакомительной" встречей

Госсекретарь Соединенных Штатов отметил, что она необходима для личной оценки ситуации президентом страны Дональдом Трампом

НЬЮ-ЙОРК, 12 августа. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио охарактеризовал предстоящий саммит на Аляске как "ознакомительную" встречу между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, необходимую для личной оценки ситуации американским лидером. Такое мнение он высказал в интервью радиостанции 77 WABC.

"Честно говоря, я думаю, это будет ознакомительная встреча. После нескольких телефонных разговоров с Путиным президент чувствует, что ему нужно посмотреть этому парню в глаза за столом переговоров. Ему нужно увидеть его лицом к лицу, чтобы дать свою оценку", - сказал Рубио.

Госсекретарь отверг критику, согласно которой сама встреча является уступкой российской стороне. "Для президента Трампа встреча - это не уступка. Он смотрит на это иначе. Встреча - это то, что вы делаете, чтобы разобраться в ситуации и принять решение", - пояснил он.

Ранее Трамп сообщил, что рассчитывает на встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Кремль ожидает, что следующая встреча Путина и Трампа пройдет на российской территории, подчеркнул Ушаков.