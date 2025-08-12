Вашингтон продолжит контакты с Киевом и Европой, отметила пресс-секретарь Кэролайн Ливитт

ВАШИНГТОН, 12 августа. /ТАСС/. Планируемая встреча между президентами США Дональдом Трампом и России Владимиром Путиным на Аляске будет носить двусторонний характер, но Вашингтон продолжает поддерживать контакты с Киевом и союзниками в Европе. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Послушайте, на переговорах [на Аляске] будет присутствовать только одна сторона, участвующая в этой войне. И поэтому президент поедет туда, чтобы получить, повторюсь, более четкое и лучшее понимание того, как мы, надеюсь, сможем положить конец этой войне", - сказала она.

Ливитт отметила, что США продолжат взаимодействовать с Украиной, а также с союзниками в Европе.

Переговоры Путина и Трампа пройдут 15 августа на Аляске. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что лидеры двух государств обсудят урегулирование украинского кризиса.