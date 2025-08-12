Рубио и Лавров подтвердили приверженность успешному проведению саммита на Аляске

Встреча Путина и Трампа на Аляске

Госсекретарь США и глава МИД РФ поговорили о подготовке к предстоящей встрече между президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным

ВАШИНГТОН, 12 августа. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора во вторник подтвердили приверженность успешному проведению двустороннего саммита на Аляске. Об этом говорится в сообщении Госдепартамента США.

"Госсекретарь Марко Рубио поговорил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым о подготовке к предстоящему саммиту между президентом Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным", - отмечается в документе.

"Обе стороны подтвердили свою приверженность обеспечению успешного проведения этого мероприятия", - сказано в заявлении американского внешнеполитического ведомства.

Переговоры Путина и Трампа пройдут 15 августа на Аляске. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что лидеры двух государств обсудят урегулирование украинского кризиса.