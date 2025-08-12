В Госдепе отказались называть встречу Трампа и Путина переговорами по Украине

Руководитель пресс-службы ведомства Тэмми Брюс напомнила, что и президент США "не называет это переговорами"

ВАШИНГТОН, 12 августа. /ТАСС/. Руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс изложила позицию, согласно которой Вашингтон не рассматривает предстоящую встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа как переговоры по Украине. Соответствующее заявление она сделала на регулярном брифинге для журналистов.

"Напомню, что президент не называет это переговорами. Не он просил об этой [встрече]", - заявила Брюс, отвечая на вопрос журналиста. "Он отмечал, что цель [встречи заключается в том, чтобы] понять, что происходит, что возможно. Так что я считаю, что переговоры - неправильное слово [в данном контексте]", - подчеркнула Брюс.

В ответ на вопрос о том, готовы ли США применить инструменты давления на Россию, представитель Госдепартамента отметила, что "у него [Трампа] есть множество инструментов". "Но я не знаю, какой подход он изберет", - подчеркнула Брюс.

8 августа Трамп сообщил, что рассчитывает на встречу с президентом РФ на Аляске 15 августа. Затем планы проведения этих переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.